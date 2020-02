Celebridades Amiga posta foto com Rafaella Santos e rumores sobre gravidez aumentam

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Rafaella Santos voltou a ser alvo de comentários na internet sobre a suposta gravidez. A garota foi vista em uma foto de Mallu Ohanna, ex-mulher do jogador Dudu, do Palmeiras. Na imagem, a irmã de Neymar aparece com uma roupa preta e um casado fechado.

Rapidamente, internautas apontaram que a escolha da roupa poderia ter sido feita com intuito de esconder a gravidez. Um seguidor chegou a questionar: “Tá grávida ou não?”. Enquanto que uma outra preferiu já afirmar: “A Rafa tá uma grávida linda”.

Rafaella Santos estaria grávida de Gabigol, jogador do Flamengo e que atualmente é apenas ex da digital influencer. A assessoria de Rafa já foi procurada para falar sobre o assunto, e disse que não comentará.

