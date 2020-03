Celebridades Atriz de “Harry Potter” relata sintoma de coronavírus e afirma ser interessante: “Ser humano aprimorado”

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

Intérprete de Luna Lovegood diz estar bem e em isolamento Foto: Reprodução Intérprete de Luna Lovegood diz estar bem e em isolamento. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A atriz Evanna Lynch, 28, conhecida por interpretar Luna Lovegood na franquia “Harry Potter”, usou suas redes sociais no domingo (29) para dizer que está sentindo alguns sintomas do novo coronavírus. Ela, no entanto, afirmou que tem achado interessante esses sintomas.

“Mais alguém perdeu misteriosamente o senso de paladar e olfato? E está realmente gostando? Eu estou me sentindo como um ser humano aprimorado, mais eficiente, que não se deixa desviar por aromas e cheiros? Eu entendo por que os robôs são o futuro agora”, brincou ela em sua conta no Twitter.

Alguns fãs se preocuparam com a atriz e a alertaram de que a diminuição ou perda do olfato pode ser um sintoma de Covid-19. Lynch então tranquilizou a todo dizendo que está bem e em isolamento. “Estava apenas observando isso como um sintoma interessante. Eu não tinha notado outras pessoas falando sobre eu”, completou.

Lynch afirmou ainda que, além da perda do olfato e do paladar, ela sente apenas uma leve dor de cabeça.

