Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2023

Gina ficou conhecida mundialmente na década de 1950, ao representar o renascimento italiano depois da Segunda Guerra Mundial. Foto: Divulgação Gina ficou conhecida mundialmente na década de 1950, ao representar o renascimento italiano depois da Segunda Guerra Mundial. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A atriz Gina Lollobrigida, ícone do cinema italiano e símbolo sexual, morreu aos 95 anos. A informação foi confirmada pela advogada da artista Giulia Citani. De acordo com o jornal “Corriere della sera”, Gina estava internada em um hospital em Roma.

Gina ficou conhecida mundialmente na década de 1950, ao representar o renascimento italiano depois da Segunda Guerra Mundial. Ela contracenou com astros como Humphrey Bogart, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis e Frank Sinatra, e se tornou um dos ícones do cinema mais reconhecidos nas décadas de 1950 e 1960.

Criada em uma família pobre, a atriz teve sua chance no cinema depois de ficar em terceiro lugar no concurso de beleza Miss Itália, em 1947. Na Itália, ela ficou famosa depois de atuar em filmes como “A Provinciana” e na comédia “Pão, amor e fantasia”.

Entre seus filmes mais conhecidos estão “O Corcunda de Notre Dame”, de 1956, e “Quando setembro vier” de 1961, “ar louco, de 1963” e “Noites de amor, dias de confusão”, de 1968. Gina entrou para a calçada da fama em Hollywood em 2018.

Ao se afastar do cinema, se tornou fotógrafa e escultora. Ela também tentou entrar para a política. Em 1999, ela se candidatou pela primeira vez a uma vaga no Parlamento italiano. No ano passado, algumas semanas depois de completar 95 anos, a atriz se candidatou a uma vaga ao Senado do país. Ela não se elegeu.

De acordo com o jornal “Corriere della serra”, a artista estava desde setembro do ano passado internada devido a uma fratura exposta no fêmur direito. Ela recebeu alta poucos dias depois.

