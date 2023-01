Política Tarciana Medeiros é nomeada para presidência do Banco do Brasil

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A cerimônia está marcada para as 18h, no CCBB, e contará com a presença do presidente Lula. Foto: Reprodução/Redes Sociais A cerimônia está marcada para as 18h, no CCBB, e contará com a presença do presidente Lula. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (16) nomeia Tarciana Paula Gomes Medeiros para a presidência do Banco do Brasil.

O ato oficializando Tarciana à frente do banco sai no mesmo dia em que ela toma posse no cargo. A cerimônia está marcada para as 18h, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Primeira mulher a presidir o Banco do Brasil em toda a história da instituição, Tarciana é funcionária de carreira há 22 anos.

Ela tem bacharelado em Administração de Empresas e pós-graduada em Administração, Negócios e Marketing; em Liderança, Inovação e Gestão; MBA em BI e Analytics em curso, além de possuir formação do Banco do Brasil para atuação em cargos de alta gestão executiva.

A mesma edição do DOU traz a exoneração de Fausto Ribeiro do cargo de presidente do BB.

Perfil

Em seu perfil no LinkedIn, Tarciana destaca que foi responsável pelo desenvolvimento de estratégias para distribuição de produtos ligados principalmente ao mercado de pessoa física.

Já setor estadual, ressalta projetos que envolveram prospecção, gestão e automação de convênios para concessão de crédito e expansão da atuação com correspondentes bancários.

Como Superintendente Comercial na BB Seguridade, ela desenvolveu modelos estratégicos de indução de vendas no Brasil, apoiou a coordenação e direcionamento do trabalho das equipes de consultores das empresas da Holding BB Seguros.

Foi também gestora de uma das equipes responsáveis pela orçamentação comercial de seguros, previdência, capitalização e planos odontológicos, que levaram a BB Seguridade a cumprir as projeções e perspectivas para o negócio declarados ao mercado.

De 2018 a 2020, esteve à frente da implantação e aperfeiçoamento dos processos de pós-venda na Diretoria de Crédito e Empréstimos.

Em 2021, foi transferida para a Gerência Executiva Experiência do Cliente e Soluções PF, ficando responsável pelas equipes que desenvolvem e aplicam modelos de análise do comportamento de consumo dos clientes, gestão do ciclo de relacionamento para cada proposta de valor e elaboração da estratégia de expansão e rejuvenescimento da base de clientes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política