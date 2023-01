Política Ministros do Supremo vão discutir democracia em evento em Portugal

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Além de alguns membros da Corte, empresários já confirmaram presença. Foto: Fellipe Sampaio/STF Além de alguns membros da Corte, empresários já confirmaram presença. (Foto: Fellipe Sampaio/STF) Foto: Fellipe Sampaio/STF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ministros de tribunais superiores voltam a se reunir para discutir rumos do País, após atos de vandalismo em Brasília, no Brazil Conference do Lide, que é organizado pelo ex-governador de São Paulo João Dória. O encontro está marcado para ocorrer em Lisboa, em Portugal, nos dias 3 e 4 de fevereiro, no hotel Ritz Four Seasons.

Na última edição do encontro, em novembro, o grupo se reuniu nos Estados Unidos e autoridades chegaram a ser hostilizadas por manifestantes.

Entre os nomes confirmados dessa vez, estão o decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes e os ministros Ricardo Lewandowski, Luis Roberto Barroso e Alexandre de Mores, relator da investigação sobre os ataques em Brasília.

Pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), falará o ministro Humberto Martins, que presidiu a Corte até o ano passado. O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, também participa. É aguardado painel também com a ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Outras autoridades confirmadas pelos organizadores do evento estão o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD).

Há previsão de que 120 empresários de destaque em seus segmentos participem da conferência. Entre eles, Abílio Diniz, do grupo Península e Carrefour; presidente do Bradesco, Luiz Trabuco; presidente da Magalu, Luiza Trajano; Rubens Ometto, da Cosan e o presidente da Federeração Brasileira de Bancos, Isaac Sidney.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política