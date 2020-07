Cinema Atriz Kelly Preston, mulher de John Travolta, morre aos 57 anos

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Kelly tratava um câncer de mama há dois anos Foto: Reprodução Kelly tratava um câncer de mama há dois anos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A atriz Kelly Preston, mulher de John Travolta e conhecida por seus papéis em filmes como “Irmãos Gêmeos” e “Jerry Maguire: A Grande Virada”, morreu neste domingo (12) de complicações por um câncer de mama, informou a edição online da revista People. Ela tinha 57 anos.

“Na manhã de 12 de julho de 2020, Kelly Preston, uma amada esposa e mãe, faleceu após uma batalha de dois anos contra o câncer de mama”, disse um representante da família à publicação.

“Depois de decidir realizar sua luta em particular, ela passou por tratamento médico por um tempo, ajudada por sua família e amigos mais próximos”, continuou o representante. “Ela era uma alma brilhante, preciosa e amorosa, que se importava profundamente com os outros e trouxe vida a tudo o que tocou”, acrescentou.

Travolta confirmou a morte de sua esposa através de uma mensagem no Instagram. “Lamento muito informar que minha linda esposa Kelly perdeu sua luta de dois anos contra o câncer de mama. Ele lutou com coragem e o amor e apoio de muitos o amor de Kelly e sua vida sempre serão lembrados”, escreveu o ator.

Preston e Travolta têm dois filhos: Ella, 20, e Benjamin, 9 anos. Em janeiro de 2009, eles sofreram a perda de seu filho Jett, aos 16 anos. Os atores se casaram em setembro de 1991, quando a atriz estava grávida de Jett.

Carreira

A carreira de Preston começou em 1985 com um papel no filme “A Primeira Transa de Jonathan” e ela ficou famosa em suas aparições em “Irmãos Gêmeos” (1988), “Jerry Maguire: A Grande Virada” (1996) e “Por Amor” (1999). Mais tarde, ela apareceu em “A reconquista” (2000), “Sentença de morte” (2007) e “Surpresa em Dobro” (2009).

Ela também apareceu no videoclipe da música “She Will Be Loved”, do Maroon 5. Sua última interpretação nos cinemas foi em “Gotti: O Chefe da Máfia” (2018), ao lado de Travolta, onde ela interpretou a esposa do mafioso John Gotti.

