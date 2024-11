Colunistas Atuação apagada

Por Leandro Mazzini | 21 de novembro de 2024

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Tem chamado a atenção de autoridades o perfil baixo da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) diante de tantos fatos que cobram a sua atuação. Adidos policiais e militares estrangeiros envolvidos na organização do G20 não receberam, em momento algum, informação sobre a atuação da Inteligência, mesmo com a presença de vários líderes mundiais no Rio. O senador Renan Calheiros (MDB-AL) manteve a palavra e não deixou a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência funcionar em 2024, quando lhe coube presidi-la em conjunto com a Comissão de Relações Exteriores do Senado. É a comissão que cobraria de perto as ações dos órgãos de inteligência.

Temei, bandidos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro adquiriu há dias o software Cellebrite Inseyets, a mais moderna plataforma de tecnologia para desbloqueio e extração de dados de celulares e computadores. Pagou R$ 19,5 milhões. O equipamento vai aumentar em 16 vezes a capacidade de extração de dados da Polícia, e ficará no novo Laboratório de Extração de dados da Subsecretaria de Inteligência e no Instituto de Criminalística Carlos Eboli.

Narrativa

Com a prisão de militares próximos ao general Braga Netto, acusados de conspirarem para dar um golpe e assassinar Lula da Silva, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, a Comunicação da Câmara dos Deputados, comandada pelo petista Jilmar Tatto (SP), foi à campo. Na terça, os deputados de esquerda foram entrevistados pela TV Câmara para repercutirem o caso. A oposição aos bolsonaristas está surfando no caso.

Fim de papo

Foi o fim da tramitação da anistia para os presos e ou condenados dos ataques do dia 8 de janeiro de 2023. A morte suicida do homem-rojão – não havia bomba e sim um punhado de foguetes amarrados com ele – em frente ao STF e a operação da PF que prendeu militares que conspiraram pela morte de Lula da Silva calaram todos os defensores do projeto no Congresso Nacional.

“Disney” de Maricá

Prefeito eleito para o 3º mandato em Maricá, litoral do Rio, o deputado federal Washington Quaquá já fechou parceria para instalações futuras na cidade de uma filial do parque de atrações e espetáculos francês Le Puy Du Fou. Quaquá também fechou parceria para instalar uma fábrica de aviões de empresa que ganhou licitação na Embraer para lançar um modelo de bimotor para 19 assentos.

Morena à mesa

Natural de Trancoso, balneário no sul da Bahia, a chef Morena Leite – já conhecida nacionalmente – elevou o status de seu nome a outros países atuando em buffets do Planalto e do Itamaraty. Delegações e presidentes se encantaram com os canapés e refeições servidos no G20.

