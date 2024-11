Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 21 de novembro de 2024

(Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Homenagens à Consciência Negra

O Parlamento estadual promove nesta quinta-feira uma sessão solene em alusão ao Dia da Consciência Negra, em que serão entregues o Troféu Deputado Carlos Santos e o Prêmio Zumbi dos Palmares 2024. A primeira honraria, instituída em 2009, em paralelo à Semana Estadual da Consciência Negra da Assembleia gaúcha, recebe o nome do parlamentar que presidiu a Casa quando foi inaugurado o Palácio Farroupilha, em 1967, e que esteve entre os mais atuantes em defesa da comunidade negra no Legislativo do RS. Já a segunda, criada em 2007, foi nomeada em alusão ao famoso líder quilombola “Zumbi dos Palmares” e visa homenagear personalidades e entidades com atuação em prol da comunidade afrodescendente.

Símbolos gaúchos

Avançou na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia gaúcha o projeto de lei do deputado Guilherme Pasin (PP) que visa tornar o vinho e o espumante símbolos oficiais do RS. Com parecer favorável do relator, deputado Luciano Silveira (MDB), o texto reconhece a importância do setor vitivinícola para a economia gaúcha e valoriza a tradição e a cultura que envolvem essas bebidas. “O setor enoturístico movimenta em média R$3 bilhões por ano no Estado, demonstrando o potencial econômico da atividade. O vinho e o espumante são muito mais do que bebidas, eles representam nossa cultura, nossa história e nosso potencial econômico”, pontua Pasin.

HU do Pampa

Uma comitiva da Universidade Federal do Pampa, liderada pelo reitor Edward Pessano, apresentou nesta semana à Comissão de Educação da Assembleia gaúcha um pedido de moção de apoio à criação do Hospital Universitário do Pampa, em Uruguaiana. O grupo da região da Fronteira Oeste, recebido pela presidente do colegiado, Sofia Cavedon (PT), solicitou apoio da Casa para agendar um encontro com o governador do Estado, destinado à discussão do tema, assim como para pressionar junto ao Governo Federal pela liberação dos recursos para a construção do hospital. A proposta de criação da unidade ocorre frente à existência de cursos da área da saúde já oferecidos pela Unipampa, integrados às áreas de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e Educação Física, além das quatro residências multiprofissionais e três residências médicas em andamento.

187 anos da BM

O deputado Edivilson Brum (MDB) ocupou a tribuna do Parlamento gaúcho nesta semana para homenagear a Brigada Militar do RS pela passagem de seus 187 anos, celebrada no dia 18 de novembro. O parlamentar enalteceu os integrantes da corporação, destacando sua relevância para a segurança de todos e o empenho empregado pelos agentes, os quais afirma que arriscam suas vidas para exercerem suas atividades. Aproveitando o espaço, Edivilson defendeu o aprimoramento do plano de carreira da categoria e condições dignas para a execução do trabalho de seus servidores.

Qualificação hospitalar

O deputado Marcus Vinícius (PP) anunciou o encaminhamento de uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil para o Hospital São Sebastião Mártir, de Venâncio Aires. O montante será empregado em medidas de reforço da estrutura e serviços de saúde oferecidos pela instituição, considerada referência no atendimento à comunidade local. “Este recurso será fundamental para melhorar ainda mais o atendimento à saúde em Venâncio Aires, beneficiando diretamente os cidadãos que dependem dos serviços do Hospital São Sebastião Mártir. Saúde é prioridade, e tenho plena confiança de que o recurso será bem aplicado para atender às necessidades da comunidade”, destaca Marcus.

2024-11-21