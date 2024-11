Colunistas Kalil Sehbe recebe o título de Cidadão Honorário de São Francisco de Paula

Por Flavio Pereira | 21 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Homenagem aconteceu em sessão solene da Câmara de Vereadores de São Francisco de Paula Foto: Divulgação Homenagem aconteceu em sessão solene da Câmara de Vereadores de São Francisco de Paula. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A Câmara de Vereadores de São Francisco de Paula concedeu o Título de Cidadão Honorário a Kalil Sehbe Neto, através do vereador Professor Arquimedes (PDT), como reconhecimento pelos serviços prestados à cidade e à região.

A homenagem foi realizada na segunda-feira (18) em sessão solene da Câmara, que reuniu lideranças políticas e amigos de Kalil, sob a presidência do vereador Felipe Monaco Lopes. Em seu discurso, Kalil agradeceu a homenagem da comunidade.

Kalil nasceu no município de Caxias do Sul em 15 de maio de 1961. Cursou Administração de Empresas na PUCRS, pós-graduação em Administração e Marketing na UFRGS e mestrado em Ciências Sociais na PUCRS. É um administrador e político brasileiro.

Natural de Caxias do Sul, Kalil começou a trabalhar nas empresas da família aos 14 anos e, desde jovem, teve constante participação em atividades sociais, comunitárias e esportivas. Foi atleta de handebol e, aos 22 anos de idade, presidiu a Federação Gaúcha de Handebol. Foi também vice-presidente do Esporte Clube Juventude.

No Recreio da Juventude, desenvolveu um trabalho voltado para o esporte de alto rendimento em diversas modalidades praticadas no clube. Presidiu ainda a Sociedade de Amigos do Balneário de Atlântida.

Na política, foi vereador por dois mandatos e prefeito em exercício de Caxias do Sul, deputado estadual por quatro mandatos e secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Esporte e Lazer.

Kalil Sehbe Neto atua à frente da Diretoria Financeira do Badesul Desenvolvimento S/A, cargo que ocupa desde 30 de abril de 2015. Atualmente, preside a Sociedade Libanesa de Porto Alegre e é conselheiro do Esporte Clube Juventude, do Recreio da Juventude, do Hospital Virvi Ramos e da Sociedade de Amigos do Balneário de Atlântida.

Kalil mantém uma trajetória política, ao longo dos mais de 35 anos dedicados à vida pública, que teve início no longínquo ano de 1988, quando foi eleito para exercer seu primeiro mandato de vereador na cidade de Caxias do Sul. Ele reside em Porto Alegre há anos. Em 11 de abril de 2022, também foi homenageado com a entrega da Medalha do Mérito Farroupilha, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa, por sua reconhecida e acendrada trajetória política e empreendedora.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/kalil-sehbe-recebe-o-titulo-de-cidadao-honorario-de-sao-francisco-de-paula/

Kalil Sehbe recebe o título de Cidadão Honorário de São Francisco de Paula

2024-11-21