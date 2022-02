Política Atual ministro da Defesa é o favorito para vice de Bolsonaro; entenda os motivos

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ministro da Defesa (E) passou por outras áreas do governo e foi bem avaliado; além disso, é discreto e de confiança do presidente Foto: EBC Ministro da Defesa (E) passou por outras áreas do governo e foi bem avaliado; além disso, é discreto e de confiança do presidente. (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O atual ministro da Defesa, Walter Braga Netto, continua liderando a disputa pela vaga de vice-presidente na chapa do presidente Jair Bolsonaro, que vai disputar a reeleição este ano.

Um interlocutor do presidente disse que “Braga Netto já foi experimentado no governo e tirou nota 10 até agora”. Outro aliado de Bolsonaro comentou ainda que “vice tem que ser aquele cara que não compense impeachment, começa aí. E, antes disso, uma pessoa que seja leal, fiel, que esteja alinhada. Saiba que o vice não é o presidente, o vice é vice, presidente é o presidente. A política não é quartel”, comentou.

O presidente Bolsonaro já afirmou que a decisão definitiva será dele e será divulgada nos últimos instantes antes da formalização da chapa junto ao Tribunal Superior Eleitoral.

Seja qual for o caminho escolhido pelo presidente, alguns aliados ficarão magoados. A ala política do governo defende que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, seja a candidata a vice. A avaliação é que ela poderia ajudar Bolsonaro a recuperar votos entre as mulheres. O trabalho dela, desde o início do governo, também é bem avaliado pelo presidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política