Rio Grande do Sul Fepam entrega atualização da licença de operação para sistemas de transmissão no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2022

A subestação de Forquetinha oferece melhores condições para o crescimento econômico da microrregião Foto: Divulgação Certel

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) entregou a atualização da licença de operação para sistemas de transmissão da Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia – Certel Energia. O documento autoriza a operação da subestação Forquetinha, que foi incluída à licença de operação que já contemplava um conjunto de seis linhas de transmissão (LT), totalizando 104 quilômetros, e outras quatro subestações.

A entrega foi realizada pela presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann, durante um almoço comemorativo ao aniversário de 66 anos da Cooperativa Certel, em Forquetinha, na sexta-feira (18).

“Entregamos a licença que amplia este sistema de transmissão que irá beneficiar centenas de moradores da região do Vale do Taquari. A Fepam vê as cooperativas como empreendedores prósperos, em especial a Certel, que está atenta aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Portanto, é um prazer poder viabilizar projetos bem estruturados e que respeitam as regras ambientais”, disse a presidente Marjorie.

A subestação de Forquetinha é a quinta subestação rebaixadora da Certel. As demais estão em Teutônia, São Pedro da Serra, Canudos do Vale e Lajeado. A nova unidade assume função importante para a qualidade do atendimento da cooperativa, ao aliviar a demanda energética da subestação de Lajeado e oferecer melhores condições para o crescimento da microrregião compreendida por Forquetinha, Santa Clara do Sul, Sério, Marques de Souza, Travesseiro, Capitão, Arroio do Meio, Encantado e parte de Lajeado.

Presidente da Certel, Erineo José Hennemann afirmou que a subestação tem importância significativa para o desenvolvimento do Vale do Taquari e que a cooperativa tem se antecipado às demandas de seus associados para estar cada vez mais adequada ao crescimento do consumo de energia elétrica.

“Numa região desenvolvida como a nossa, a demanda por energia será cada vez maior e o nosso compromisso com a sociedade é muito grande. A subestação simboliza a inovação tecnológica, estando interligada em tempo real com o Centro de Operação do Sistema Elétrico, em Teutônia”, disse Erineo.

