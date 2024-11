Política Atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden confirma presença na cúpula do G20 no Brasil

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

Biden se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o período da cúpula. (Foto: Adam Schultz/The White House)

A Casa Branca confirmou nessa quinta-feira (7) que o presidente Joe Biden virá ao Brasil nos próximos dias para uma visita à Amazônia e para a Cúpula dos Líderes do G20, no Rio de Janeiro. Essa será a primeira visita de um presidente norte-americano em exercício à Amazônia, segundo o governo dos EUA.

“O presidente Biden viajará para Manaus e Rio de Janeiro de 17 a 19 de novembro”, diz a nota.

“Enquanto estiver em Manaus, o presidente Biden visitará a floresta amazônica para conversar com líderes locais, indígenas e outros que trabalham para preservar e proteger esse ecossistema crítico”.

De acordo com a nota, Biden se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o período da cúpula do G20, que ocorre nos dias 18 e 19, e “reforçará a liderança dos EUA” nas questões dos direitos dos trabalhadores e crescimento econômico sustentável.

A Casa Branca também diz que Biden falará, no G20, sobre a proposta dos EUA de trabalhar em conjunto com os outros países para enfrentar “desafios globais compartilhados”, como fome, pobreza, mudanças climáticas, ameaças à saúde e a dívida dos países em desenvolvimento.

Antes de chegar ao Brasil, Biden, que deixa a Presidência norte-americana em janeiro para a volta do republicano Donald Trump, participará da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) em Lima, no Peru.

Conversa

A Casa Branca também informou nessa quinta que Biden conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre as preparações para a cúpula do G20.

“O presidente Biden parabenizou o presidente Lula pela bem-sucedida presidência do Brasil no G20 e destacou o progresso feito no avanço dos direitos dos trabalhadores e no combate à fome e à pobreza”, diz a nota.

A Casa Branca também disse que, na conversa, Biden desejou a Lula uma boa recuperação de sua lesão na cabeça e informou que os dois líderes “concordaram em manter contato próximo sobre questões regionais e globais e expressaram seu compromisso de se reunir no G20”.

No G20, Lula deve aproveitar a cúpula para abordar duas de suas prioridades: a crise provocada pelo aquecimento global e sua proposta de criar um imposto sobre as grandes fortunas para combater a pobreza.

O que é o G20

O Grupo dos 20, conhecido como G20, é na verdade uma organização que reúne ministros da Economia e presidentes dos Banco Centrais de 19 países e da União Europeia. Juntas, essas nações representam cerca de 80% de toda a economia global.

Na edição de 2024, os chefes de Estado farão o encontro anual do grupo no Museu de Arte Moderna do Rio (MAM), no Flamengo, Zona Sul do Rio, onde são aguardadas 55 delegações, de 40 países e de 15 organismos internacionais.

O G20 foi criado em 1999, após uma série de crise econômicas mundiais. A ideia era reunir os líderes para discutir os desafios econômicos, políticos e de saúde.

Naquele momento, falava-se muito em globalização e na importância de uma certa proximidade para poder resolver problemas. O G20 é, na verdade, uma criação do G7, o grupo de países democráticos e industrializados.

Os membros do G20 são os seguintes países:

* África do Sul

* Alemanha

* Arábia Saudita

* Argentina

* Austrália

* Brasil

* Canadá

* China

* Coreia do Sul

* Estados Unidos

* França

* Índia

* Indonésia

* Itália

* Japão

* México

* Reino Unido

* Rússia

* Turquia

* União Africana

* União Europeia.

