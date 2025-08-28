Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Atualização do IBGE mantém o Rio Grande do Sul como 6º Estado mais populoso do País

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Dos quase 214 milhões de habitantes do País, mais 11,2 milhões vivem no Estado. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Dos quase 214 milhões de habitantes do País, mais de 11,2 milhões (cerca de 19%) vivem no Rio Grande do Sul – sexto maior contingente dentre os Estados. Os dados constam na mais recente atualização do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nessa quinta-feira (28) e que também aponta um crescimento de 0,03% na população gaúcha em relação à do ano passado.

Essa é uma das menores variações dentre as 27 unidades federativas, atrás apenas do Rio de Janeiro e Alagoas, ambos com 0,02%. Para se ter uma ideia, a taxa geral de crescimento do País no período foi de 0,39%.

Os dados da pesquisa são utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são fundamentais para indicadores econômicos e sociodemográficos nos períodos entre o Censo Demográfico. A pesquisa também considera alterações de limites territoriais que ocorreram após o Censo 2022. Os dados têm como data de referência o dia 1º de julho de 2025.

Na análise por município, as taxas de crescimento no estado variaram entre -0,30% (em Cruzaltense e Passa Sete) e +0,42% (em Araricá). Dos 497 municípios gaúchos, 251 tiveram taxas positivas de crescimento, 204 tiveram taxas negativas e em 42 não houve alteração significativa da população.

– São Paulo: 46,1 milhões.
– Minas Gerais: 21,4 milhões.
– Rio de Janeiro: 17,2 milhões.
– Bahia: 14,9 milhões.
– Paraná: 11,9 milhões.
– Rio Grande do Sul: 11,2 milhões.
– Pernambuco: 9,6 milhões.
– Ceará: 9,3 milhões.
– Pará: 8,7 milhões.
– Santa Catarina: 8,2 milhões.
– Goiás: 7,4 milhões.
– Maranhão: 7,0 milhões.
– Amazonas: 4,3 milhões.
– Paraíba: 4,2 milhões.
– Espírito Santo: 4,1 milhões.
– Mato Grosso: 3,9 milhões.
– Rio Grande do Norte: 3,5 milhões.
– Piauí: 3,4 milhões.
– Alagoas: 3,2 milhões.
– Distrito Federal: 3,0 milhões.
– Mato Grosso do Sul: 2,9 milhões.
– Sergipe: 2,3 milhões.
– Rondônia: 1,8 milhão.
– Tocantins: 1,6 milhão.
– Acre: 884,4 mil.
– Amapá: 806,5 mil.
– Roraima: 738,8 mil.

Porto Alegre

Porto Alegre, com população estimada em 1.388.794 pessoas, teve taxa de crescimento de -0,04%, ficando entre as cinco capitais com perda de população entre 2024 e 2025. No ano, o maior crescimento foi registrado em Boa Vista (+3,26%), enquanto a maior queda foi a de Salvador (-0,18%). A capital gaúcha se mantém, assim, na 12ª posição do ranking de população dos municípios brasileiros.

Na Região Metropolitana, que chegou a 4.167.509 habitantes, o equivalente a 37,1% da população do Estado, a taxa de crescimento foi de 0,1%. Dentre as regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de residentes no País, apenas a de Salvador teve redução (-0,1%). Já os índices positivos mais baixos foram os das Regiões Metropolitanas de Porto Alegre e do Rio de Janeiro, ambas de 0,1%. A maior taxa, do outro lado, foi a da Região Metropolitana de Florianópolis (+2,24%).

Quase metade da população do Rio Grande do Sul (49,9%) se concentra em 22 municípios, enquanto os outros 51,1% se distribuem em 475 municípios. Dos dez com maiores populações, sete tiveram taxas de crescimento positivas; já dentre os dez menores, em nove as taxas foram negativas e em um não houve alteração.

(Marcello Campos)

