Zagueiro do Göztepe, Wallace Reis relatou como vem sendo a rotina na Turquia, diante da crise do novo coronavírus. Com passagens por Flamengo, Vitória, Corinthians e Grêmio no futebol brasileiro, o jogador campeão da Copa do Brasil pelo tricolor, em 2016, comentou sua passagem por Porto Alegre e citou, em tom de lamentação, a tomada de decisão pela saída do clube.

“Foi muito legal ter jogado no Grêmio, por mais que tenha sido por um curto período. A decisão de sair foi precipitada, mas fica de aprendizado pra mim”, declarou o zagueiro.

Contratado pelo Grêmio em maio de 2016, junto ao Flamengo por pouco mais de R$ 3 milhões, Wallace encerrou a passagem pelo clube gaúcho com 18 jogos. No ano seguinte, foi atuar na Turquia. Depois de seis meses retornou e passou a atuar por empréstimo no Vitória. Desde o início de 2018 está no Göztepe.

Com relação às práticas esportivas na Turquia, o clube em qual atua reiniciou os treinamentos, nesta segunda-feira. “Hoje retornamos aos trabalhos. Aqui tem menos mortes que no Brasil. Recebemos um gráfico que mostra que estamos na dessedente. As pessoas estão usando máscaras e luvas, mas a circulação está normal. Acho necessário que o futebol volte, mas com todos os cuidados que os médicos determinam. Sem torcida, se for preciso. Mas todos precisam trabalhar.”

