Em audiência provocada por Heinze, ministro garante a construção do aeroporto da Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

Encontro realizado na quinta-feira rendeu a promessa de continuidade e o compromisso na disponibilização dos recursos Foto: Divulgação Encontro realizado na quinta-feira rendeu a promessa de continuidade e o compromisso na disponibilização dos recursos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O senador Luis Carlos Heinze – PP/RS – esteve na quinta-feira (2) em audiência com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, para cobrar a concretização do projeto do aeroporto da Serra Gaúcha, em Vila Oliva, no município de Caxias do Sul. O diálogo rendeu a promessa de continuidade e o compromisso na disponibilização dos recursos.

Heinze, que articulou o encontro explicou o histórico da iniciativa, que contou com sua atuação na contratação do projeto básico. “Durante a gestão anterior conseguimos incluir o aeroporto na lista de prioridades e remanejar recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil. Agora precisamos garantir que o trabalho seja concluído. De minha parte, segue o compromisso de acompanhar cada etapa do projeto. Não podemos perder tempo, essa obra é prioritária e estamos discutindo desde 2019”, ressalta Heinze.

A comitiva pontuou para o ministro a importância do aeroporto no trabalho de fortalecimento e ampliação do turismo e expansão empresarial da região.

A reunião foi acompanhada pelos prefeitos Alcione Grazziotin, de Nova Prata; Bolão, de Arroio do Sal; Aluísio Teixeira, de Terra de Areia; Adiló Didomenico, de Caxias do Sul; e do vice-prefeito de Vacaria, Marcelo Dondé. Também estavam presentes os presidentes da Associação das Micro e Pequenas Empresas do RS – Microempa – Pedro Steffens; da CICS Serra, Elton Gialdi; e do MobiCaxias, Rodrigo Postiglione; além do vice-presidente de relações institucionais do Simecs, Rubens Bisi, do diretor executivo do MobiCaxias, Rogério Rodrigues e do representante da Casa Civil do governo do estado do Rio Grande do Sul, Douglas Velasquez.

Projeto

A proposta é construir uma pista de 1.930 metros de extensão por 45 de largura, terminal de passageiros de 4,7 mil metros quadrados e 500 vagas de estacionamento, além do pátio de aeronaves de 26 mil metros quadrados com oito posições.

