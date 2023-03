Rio Grande do Sul Escolha da Soberana do 33º Festival Internacional de Balonismo de Torres será no próximo domingo

Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

Concurso está mantido, às 18h, no Centro de Eventos do Guarita Park Hotel independente das condições climáticas

Apesar da previsão de condições climatológicas não favoráveis para domingo, a Secretaria de Turismo de Torres informou que o concurso para Soberana do 33º Festival Internacional de Balonismo será mantido, dia 05 de março, às 18h, no Centro de Eventos do Guarita Park Hotel. O endereço é: Avenida Alfieiro Zanardi, nº 1017, Praia da Cal.

A entrada é livre, candidatas tragam suas torcidas e o público venha prestigiar esse evento que irá eleger a representante de um dos maiores eventos de Balonismo da America Latina. Atrações artísticas irão embalar a escolha da Soberana e a entrada no Centro de Eventos é gratuita até a capacidade máxima prevista para o local. O 33º Festival Internacional de Balonismo em Torres, que acontecerá de 27 de abril a 1º de maio.

Fim das inscrições

As inscrições de candidatas ao título de Soberana do Festival foram encerradas nesta sexta-feira (3). As candidatas deverão ter entre 16 e 28 anos. Todas as candidatas deverão ter vínculo com a cidade de Torres, ter nascido na cidade, ter pais ou parentes residentes ou estudar em Torres. Menores de 18 anos deverão apresentar autorização para participação assinada pelos pais ou responsável legal. A candidata não pagará nenhuma taxa para inscrição em qualquer etapa do concurso.

A soberana desempenhará papel de anfitriã do evento, recebendo assim, visitas de autoridades, imprensa etc. Após eleita a Soberana do 33º Festival Internacional de Balonismo terá todas as despesas com eventuais programações oficiais, custeadas pela Secretaria de Turismo. Para maiores informações sobre o concurso, telefone 51 3626.9150, ramal 710.

A atual corte do Balonismo, a Rainha Nayara Helena de Jesus Silva e as Princesas Natália Barbosa Silveira e Neusa Lopes Flauzino, irão passar o título para a nova Soberana que será conhecida no domingo.

