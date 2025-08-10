Geral Audiência pública da proposta do novo Plano Diretor de Porto Alegre reúne 1,5 mil pessoas

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

Audiência pública foi realizada no Auditório Araújo Vianna. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A audiência pública de apresentação e discussão da proposta do Plano Diretor Urbano Sustentável (Pdus) e da Lei de Ocupação do Solo (Luos) de Porto Alegre foi realizada no último sábado (9). O encontro, no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685 – Parque Farroupilha), foi a última etapa de contribuições ao projeto final antes do envio à Câmara e contou com 3 mil inscrições virtuais e cadastramento presencial de 1.517 pessoas.

“O novo Plano Diretor é a lei mais importante de uma cidade que define para onde vamos e como queremos. O modelo que apresentamos com ampla transparência e discussão com a população não é de um prefeito ou de um governo, mas um instrumento previsto na Constituição e no Estatuto da Cidade. É sobre o futuro de Porto Alegre e o direito de todos de viver melhor”, afirma o prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo.

Contribuições e sugestões para revisão do Plano continuam sendo recebidas pela prefeitura.

“A audiência pública é a etapa final e obrigatória do processo legislativo e participativo. Quando falamos de plano diretor, não se chega a um consenso geral, pois cada um olha a cidade sob sua perspectiva. Nosso papel é garantir que o trabalho de revisão reflita a vontade da maioria”, explica o secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm.

A proposta do novo Plano Diretor Urbano Sustentável é pautada por cinco objetivos centrais que devem guiar as discussões sobre os próximos anos em Porto Alegre: adaptar às mudanças climáticas e zerar as emissões; qualificar os espaços públicos e potencializar a utilização do Guaíba; reduzir o tempo de deslocamento das pessoas em trajetos diários; reduzir o custo da moradia e garantir o acesso de todos à cidade; e fortalecer o planejamento urbano com base em dados e economia urbana.

Programação

O evento teve início com o credenciamento, das 9h às 11h. A abertura oficial foi, seguida pela apresentação das regras de participação e da proposta detalhada do Plano Diretor, às 11h. Após intervalo para o almoço, às 13h, o público teve momento para manifestações orais, com 118 participações. O encerramento ocorreu às 19h30, com as considerações finais, pela mesa.

