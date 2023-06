Geral Audiência sobre o testamento de Gugu Liberato termina sem conclusão nessa quinta

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

Gugu Liberato e as filhas, Sofia e Marina. Uma nova audiência foi marcada para o dia 3 de julho. (Foto: Reprodução)

A audiência sobre o testamento do apresentador Gugu Liberato terminou nessa quinta-feira (22) sem conclusão. Uma nova audiência foi marcada para o dia 3 de julho, quando a última testemunha deve ser ouvida. O objetivo é concluir se Gugu e Rose Mirian, mãe de seus três filhos, tinham ou não uma união estável. Ela foi excluída do testamento escrito por ele em 2011.

Nessa quinta, uma carta de Rose para Gugu após uma suposta traição do apresentador foi divulgada. O advogado dela, Nelson Wilians, afirmou que Rose “escreveu a carta com o coração, em desespero ao saber da traição e da bissexualidade do marido, que ela tanto amava, e porque queria também proteger os filhos”.

Na quarta-feira (21), durante a audiência, um oficial de Justiça entrou e informou os presentes sobre uma ação de reconhecimento de paternidade do apresentador. Todos foram surpreendidos.

O clima, segundo informações do portal de notícias G1, foi de perplexidade tanto de um lado, que representa os interesses de Rose Mirian e das gêmeas Marina e Sofia, quanto do outro, que representa os que defendem o cumprimento do testamento, entre eles João Augusto, irmão das gêmeas.

“Primeiro os tais vídeos do Thiago [possível companheiro de Gugu, que afirmou possuir documentos e imagens que provam a relação dos dois]. Depois essa do STJ. Agora um possível filho que nasceu em Perdizes quando Gugu tinha 15 anos”, comentou um dos presentes, que prefere não se identificar.

O que falta acontecer

Se comprovada a paternidade para Ricardo Rocha, comerciante de 48 anos que alega ser filho do apresentador, o testamento deixado por Gugu será anulado, disse Nelson Willians, advogado que representa o interesse de Rose.

Ao G1, afirmou que as meninas “estão ótimas” e, caso o juiz solicite um exame de DNA, estarão à disposição para fazê-lo, já que jamais seriam a favor de exumar o corpo do pai. “Se for filho do Gugu, bem-vindo”, disse o advogado.

Se a paternidade for confirmada, a irmã de Gugu, Aparecida, e os cinco sobrinhos perdem seus 25% previstos no testamento. Não há prejuízo para os herdeiros naturais, que são os filhos. A audiência realizada na quarta-feira foi, segundo observadores, muito equilibrada.

Nos corredores, ao final da audiência, advogados concordaram que o caso Liberato renderia uma série de streaming sem igual. Dilermando Cigagna Júnior, que representa os interesses de Aparecida, João e dos cinco sobrinhos do apresentador, confirmou que na audiência da quarta foram ouvidas as testemunhas de Rose.

Caso a relação seja reconhecida, a mãe dos filhos do apresentador passa a ter direito a 50% do espólio. Os filhos, herdeiros que não podem ser afastados da herança, aos outros 50%.

O testamento

Feito em 2011, o testamento não incluiu Rose e distribuiu a herança, avaliada em R$ 1 bilhão, da seguinte forma: 75% para os três filhos; 25% para os cinco sobrinhos; e Pensão vitalícia para a mãe do apresentador, Maria do Céu Moraes, 90 anos, de R$ 163 mil

Rose não aparece no testamento e, segundo “O Globo”, só assinou documento abrindo mão da herança porque estava sob efeito de remédios, com um “quadro delirante”.

– O que Rose cobra na Justiça? Gugu repassava em vida US$ 10 mil mensais para que Rose Miriam cobrisse despesas pessoais e da casa da família em Orlando, nos Estados Unidos. Em 2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o valor deveria ser mantido e pago pelo espólio do apresentador.

Rose alega que a quantia não foi paga de maneira correta e cobra os valores. Ela também pede que a Justiça reconheça sua união estável com Gugu ao longo dos 20 anos em que viveram juntos. As informações são do portal de notícias G1.

