Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

Rose Miriam é mães dos filhos de Gugu Liberato. (Foto: Reprodução)

Em carta anexada ao processo que pede o reconhecimento de união estável, Rose Miriam –mães dos filhos de Gugu Liberato – faz fortes declarações sobre a sexualidade do apresentador. No documento escrito à mão, ela admite que ele mantinha relações com outros homens e acredita que poderia curá-lo da “preferência sexual diferente”.

O portal de notícias Terra confirmou a veracidade da carta, que foi inicialmente divulgada em pelo colunista Erlan Bastos, no Em Off, com o advogado de defesa de Rose.

“Anjo, eu sei que sua preferência sexual é diferente. Mas esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito, isso não é teu. Você é um homem maravilhoso. E eu tenho como transformar esse problema. Aparentemente para você pode não ser um problema, mas é um problema. E muito sério”, diz trecho do texto.

Rose Miriam suplica por uma mudança de comportamento do apresentador e insiste que ela poderia conseguir ajudá-lo com oração e jejum. “Eu posso conseguir essa mudança definitiva de Deus, orando e jejuando. Só com ORAÇÃO e JEJUM eu vou conseguir isso.”

Ela continua o texto mostrando preocupação com os filhos dos dois, apreensiva que eles ouvissem boatos sobre a sexualidade de Gugu.

“Eu sei como você se encontra com alguns rapazes, eu sei o que acontece na Alameda Canário, 830. Eu sei dos viagras e das bebidas, eu sei dos celulares que não podem entrar junto dos donos, etc”, escreve. “Eu já chorei, eu já me revoltei, já gritei, já me descabelei, já quis sumir, já quis morrer, etc”, continua Rose Miriam.

Veracidade

O advogado de Rose e das filhas, Sofia e Marina, Nelson Willians informou, por meio de nota enviada ao Terra, que repudia o vazamento do documento, confirmando a veracidade da carta.

“Rose escreveu a referida carta com o coração, em desespero ao saber da traição e da bissexualidade do marido, que ela tanto amava, e porque queria também proteger os filhos. Ainda que imensamente abatida, ela encontra na fé e no seu amor por ele uma saída”, justifica o advogado.

Ele explica que, depois da carta, o casal entrou em uma crise conjugal e vão morar em casas distintas. “Nesse contexto surge o malfadado contrato para criação dos filhos, que Rose Miriam assinou dopada, sob efeito de medicamentos fortíssimos; e o famigerado testamento de 2011”, continua a nota de Nelson Willians.

Ele complementa que Rose entrou em uma grave depressão e teria tentado suicídio, em São Paulo, sendo internada no Hospital Albert Einstein. Gugu teria ido visitar Rose no hospital, onde ele se identificava como compaheiro dela.

“Passado esse período, além de ela fazer terapia, ela convenceu Gugu a também fazer terapia e obteve dele a promessa de que mudaria seu comportamento, pois na época ele manifestou esse desejo.

Com isso, a vida do casal voltou à normalidade e a família decidiu morar em Orlando (EUA), cidade que Gugu mais gostava”, afirma a nota.

Além disso, o texto da defesa de Rose esclarece ainda que traição, como os casos trazidos pela mulher na carta, não é um elemento para desqualificar a união estável.

“Rose e Gugu mantinham uma relação pública, notória, duradoura, contínua e com objetivo de constituir família e que também era intercalada por crises conjugais. São esses elementos que a Justiça avalia em um processo de reconhecimento de união estável. E, no caso de Rose, todos esses quesitos são amplamente possíveis de confirmação”, finaliza a nota. As informações são do portal de notícias Terra.

