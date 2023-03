Brasil Áudios interceptados pela Polícia Federal demonstram indignação de integrantes do PCC com Sérgio Moro

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

Os grampos são de fevereiro de 2019, um mês após as transferências de integrantes do PCC para presídios federais Foto: Divulgação Os grampos são de fevereiro de 2019, um mês após as transferências de integrantes do PCC para presídios federais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Áudios interceptados pela PF (Polícia Federal) demonstram a indignação de integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) com o ex-ministro da Justiça e atual senador Sérgio Moro após 22 líderes da facção terem sido transferidos para presídios federais, entre eles Marcos Willians Camacho, o Marcola, principal líder do grupo.

Os grampos são de fevereiro de 2019, um mês após as transferências. Um deles, que chamou a atenção dos investigadores, é de um criminoso conhecido como Elias. Ele é apontado, segundo policiais federais, como tesoureiro do PCC e, no áudio, xinga Moro, que havia acabado de assumir o Ministério da Justiça.

“Os cara ‘começou’ o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Em quem está na linha de frente. Então, se os caras já ‘começou’ a mexer em quem está na linha de frente, os caras já chegam falando o quê? Com nós já não tem diálogo, não, mano. Se vocês estavam tendo diálogo com outros, que estavam na frente, com nós não vai ter”, diz um trecho da ligação.

Em outro ponto, o bandido xinga o ex-juiz da Lava-Jato: “Esse Moro aí, mano, esse cara é um filho da p*** mesmo. Ele veio pra atrasar”.

“Nós tiramos a liderança, vai dar uma balançada. Aí, dá uma balançada por quê? Porque outros vão ter que assumir o lugar daqueles que saíram. Mas só que também tem um ponto de interrogação. Quem vai assumir no lugar daqueles que ‘saiu’ não têm autonomia do que os que ‘saiu’ têm?”, questionou o tesoureiro, que estava em um presídio no Paraná.

O PCC pretendia sequestrar e matar Moro e outras autoridades. Nove integrantes do grupo foram presos em uma operação da PF deflagrada na quarta-feira (22).

