Rio Grande do Sul Auditorias do Tribunal de Contas do Estado resultam em economia de R$ 150 milhões no primeiro trimestre

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2023

No total foram 141 órgãos fiscalizados da esfera estadual e municipal.

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) registrou mais de 200 atuações de fiscalização na área de auditoria no primeiro trimestre deste ano. Isso resultou em uma economia de R$ 150 milhões aos cofres públicos. No total foram 141 órgãos fiscalizados da esfera estadual e municipal. As ações ocorreram nas áreas de licitações, tecnologias da informação, regimes próprios de previdência (RPPs), obras, meio ambiente, receitas, concessões e revisão de atos de inativação e pensão.

Auditorias

Em Rio Grande, a equipe de auditoria identificou irregularidades na aquisição de pneus, câmaras e protetoras. A administração municipal reeditou a contratação no através de novo pregão, obtendo uma redução no preço contratado de R$ 651.018,40.

Já em Porto Alegre, depois da análise do pregão para o registro de preços de medicamentos, a auditoria verificou preços médios discrepantes e que traziam indícios de sobrepreço ao orçamento licitado. A partir disso, realizou-se uma nova rodada de negociação, reduzindo o valor final de alguns medicamentos. As correções realizadas permitiram uma redução de R$ 331.452,26.

Já em uma atuação junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), o TCE-RS apontou a necessidade de realizar a adequação no orçamento de obras rodoviárias. O órgão modificou a metodologia na elaboração dos orçamentos e passou a fazer cotações locais dos principais materiais empregados nas obras. Essa alteração resultou em uma redução total de aproximadamente R$ 10,9 milhões.

2023-08-04