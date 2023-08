Política Janja reclama de foto com Lula e Cristiano Zanin feita por fotógrafo oficial do presidente por “palidez” de vestido

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2023

Foto: Ricardo Stuckert/PR

A primeira-dama Janja Lula da Silva reclamou da “palidez” do vestido dela na foto oficial feita na posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, na quinta-feira (3). Ela publicou nas redes sociais um retrato em que ela e o presidente aparecem ao lado do magistrado e a mulher dele, Valeska Zanin Martins. Nos comentários, Janja disse: “Eu juro que meu vestido é um rosa bonito, não essa palidez”.

O registro foi feito por Ricardo Stuckert, que é fotógrafo da Presidência da República e trabalha para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde 2003. O tom “pálido” da roupa do qual a primeira-dama reclamou pode ter se dado por causa da edição pela qual a fotografia passa antes de ser disponibilizada ou pela iluminação do ambiente.

Posse de Zanin

Zanin tomou posse no plenário do STF na quinta. O novo ministro foi indicado pelo presidente Lula para o cargo, após ter ganhado projeção nacional pelo empenho na defesa do petista nos processos da Operação Lava-Jato.

A relação entre os dois foi um dos maiores dilemas éticos em torno da indicação de Zanin ao Supremo. O novo ministro ocupa uma cadeira na Primeira Turma do Tribunal e herda os processos que seriam analisados pelo seu antecessor, Ricardo Lewandowski. Os casos da Lava-Jato estão na Segunda Turma.

Na solenidade, Lula se sentou ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com quem negocia uma reforma ministerial, e conversaram rapidamente ao pé do ouvido, como mostrou a Coluna do Estadão. Como esperado, o procurador-geral da República, Augusto Aras, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e a presidente do Supremo, Rosa Weber, completavam a mesa solene com os demais ministros do Supremo.

2023-08-04