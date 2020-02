Porto Alegre Aulas da educação infantil começam nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Mais de 25 mil crianças retornam às salas de aula Foto: Adriano Amaral/SMED PMPA Mais de 25 mil crianças retornam às salas de aula Adriano Amaral/SMED PMPA Foto: Adriano Amaral/SMED PMPA

Começam nesta segunda-feira (10) as aulas nas Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) e nas Eceis (Escolas Comunitárias de Educação Infantil), em Porto Alegre.

O atendimento inicia em 37 escolas da rede e abrange aproximadamente 4.550 crianças. Nas comunitárias, serão atendidas em torno de 20.700 crianças em 207 escolas que possuem parceria com a Smed (Secretaria Municipal de Educação). São mais de 25 mil crianças que retornam às salas de aula.

Os horários das aulas nas Emeis é das 7h às 19h (exceto nas Jardins de Praça, que será das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30; e na EMEI JP Passarinho Dourado, das 8h às 17h30). Já as Eceis atendem dez horas diárias, conforme horário estabelecido e informado à comunidade.

Estão previstos 207 dias letivos com carga horária anual de no mínimo 800 horas, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A previsão para o término do ano letivo é 17 de dezembro de 2020.

As escolas que finalizaram o período letivo de 2019 tardiamente terão o início das aulas postergado em razão das férias escolares. As aulas em 30 Emefs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) começam no dia 17 de fevereiro e atenderão cerca de 17.500 crianças.

Escolas que começam no dia 10 de fevereiro:

EMEI JP Cantinho Amigo

EMEI JP Meu Amiguinho

EMEI JP Passarinho Dourado

EMEI JP Pica-Pau Amarelo

EMEI Bairro Cavalhada

EMEI Érico Veríssimo

EMEI Jardim Bento Gonçalves

EMEI do Jardim Salomoni

EMEI da Vila Max Geiss

EMEI Maria Helena Cavalheiro Gusmão

EMEI Vale Verde

EMEI da Vila Elizabeth

EMEI da Vila Floresta

EMEI Maria Marques Fernandes

EMEI Vila Nova

EMEI Dom Luiz de Nadal

EMEI Florência Vurlod Socias

EMEI da Vila Tronco

EMEI Dr. Walter Silber

EMEI dos Municipários Tio Barnabé

EMEI Parque dos Maias II

EMEI da Vila Nova São Carlos

EMEI da Vila Mapa II

EMEI Ilha da Pintada

EMEI Jardim Camaquã

EMEI Padre Ângelo Costa

EMEI Protásio Alves

EMEI Nova Gleba

EMEI da Vila Santa Rosa

EMEI Humaitá

EMEI Ponta Grossa

EMEI da Vila Valneri Antunes

EMEI Osmar dos Santos Freitas

EMEI Paulo Freire

EMEI Mamãe Coruja

EMEI Miguel Granato Velásquez

EMEI Santo Expedito

Cinco escolas não iniciarão no dia 10:

EMEI JP Cirandinha (17 de fevereiro)

EMEI Vila da Páscoa (17 de fevereiro)

EMEI JP Patinho Feio (20 de fevereiro)

EMEI Vila Nova Restinga (4 de março)

EMEI JP Girafinha (ainda não tem calendário em função das obras).

Outras datas importantes para as Emeis:

Encerramento do 1º semestre: 24 de julho de 2020

Recesso escolar: 27 de julho a 31 de julho de 2020

Início do 2º semestre: 3 de agosto de 2020

Início das férias escolares: 18 de dezembro de 2020.

