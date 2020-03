Educação Aulas da educação infantil serão suspensas na segunda-feira

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

As unidades estatais e comunitárias continuarão a servir o almoço para os alunos. Foto: Raphaela Auad/SMED PMPA As unidades estatais e comunitárias continuarão a servir o almoço para os alunos. (Foto: Raphaela Auad/SMED PMPA) Foto: Raphaela Auad/SMED PMPA

As aulas da educação infantil serão suspensas a partir da próxima segunda (23), nas redes pública, comunitária e privada de Porto Alegre, além de atividades não formais e complementares, como cursos de idiomas, por exemplo. Já estão suspensas as aulas no ensino superior (desde segunda-feira, 16) e dos ensinos fundamental e médio (desde quarta-feira, 18). A previsão é de que as atividades sejam retomadas no dia 13 de abril, mas o prazo pode mudar de acordo com as orientações dos serviços de saúde. A paralisação temporária de todos os níveis de ensino está entre as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus em Porto Alegre.

A meta da suspensão é reduzir a interação social na cidade. As unidades estatais e comunitárias continuarão a servir o almoço para os alunos. “Esta medida tem o objetivo de manter as escolas como centros de apoio à população, já que as redes de ensino têm capilaridade territorial em Porto Alegre”, explica o secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito. “Queremos ajudar as famílias a enfrentar as dificuldades das próximas semanas”, completa.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior publicou na quinta-feira (19), o decreto 20.511, que estabelece regras para as cozinhas das escolas municipais. O regramento determina, por exemplo, que as crianças recebam os pratos prontos e individualizados para evitar a propagação do coronavírus no ambiente escolar.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Educação

Deixe seu comentário