20 de março de 2020

Foto: Neusa Jerusalém/SES

Dentro do plano de contingência de enfrentamento à Covid-19, o Rio Grande do Sul recebeu nesta sexta-feira (20), do Ministério da Saúde, o primeiro lote de 10 leitos com equipamentos de UTI para atender a demanda da pandemia. Eles foram instalados no Hospital Universitário de Canoas.

Nos próximos dias, mais 20 leitos de UTI do mesmo lote do Ministério da Saúde serão entregues, 10 no Hospital de Clínicas de Passo Fundo e 10 no Hospital São Vicente de Paulo, de Osório.

“Temos 30 leitos que começam a ser implantados nos hospitais, os 10 primeiros foram implantados hoje no hospital de Canoas. Teremos novos leitos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e outros espalhados pelo Estado, chegando a 216 novos leitos”, afirmou o governador Eduardo Leite.

A nova ala do HU de Canoas estará apta a entrar em funcionamento a partir da próxima semana. Contém camas hospitalares, ventiladores pulmonares, monitores de beira de leito, cama bomba para mediação e bomba para dieta, entre outros equipamentos.

O governador também informou que o Lacen (Laboratório Central do Estado) vai funcionar neste final de semana, trabalhando para zerar toda demanda de exames para confirmação de novos casos de coronavírus no RS. “Na segunda-feira teremos os editais publicados para contratação de 37 novos profissionais de saúde, 17 especialistas e 20 médicos que vão dar suporte. Hoje temos 40 médicos e vamos passar para 60 médicos reguladores”, anunciou.

O governador ressaltou ainda que “nós passaremos a fazer nossa busca ativa, para monitoramento dos casos de internação por coronavírus, também na rede privada, pelos diversos hospitais no Rio Grande do Sul”, a fim de acompanhar a evolução hospitalar destes pacientes.

