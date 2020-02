Porto Alegre Aulas do ensino fundamental retornam nesta segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Cerca de 17,5 mil estudantes começam os 200 dias letivos previstos para o ano Foto: Brayan Martins/ PMPA

Alunos de 31 Emef (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) retornam às aulas nesta segunda-feira (17). Cerca de 17,5 mil estudantes começam os 200 dias letivos previstos para o ano de 2020.

A Smed (Secretaria Municipal de Educação) publicou no Diário Oficial de 24 de outubro de 2019 a Portaria 412/19, que estabelece as diretrizes para o calendário escolar. Conforme o documento, o primeiro semestre começa em 17 de fevereiro e se encerra em 24 de julho, e o segundo tem início em 3 de agosto, com recesso entre os dias 27 e 31 de julho. O ano letivo termina em 10 de dezembro.

As 26 instituições de ensino que concluíram o calendário de 2019 tardiamente iniciarão o ano letivo posteriormente, seguindo as diretrizes estabelecidas na portaria. Todas deverão garantir o mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar e a carga horária anual de no mínimo 800 horas letivas, de acordo com o que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96).

As instituições de ensino fundamental devem estar abertas das 7h30 às 18h, para unidades com funcionamento nos turnos manhã e tarde, ou das 7h30 às 22h30, para unidades com funcionamento nos turnos manhã, tarde e noite, em todos os dias úteis, conforme calendário escolar, ou ainda manter a organização já autorizada pela área pedagógica da Smed.

O horário das aulas para o turno regular segue das 8h às 12h, para o turno da manhã, das 13h30 às 17h30, para o turno da tarde, e das 18h30 às 22h30, para o período da noite (ou manter a organização já autorizada pela secretaria).

A Smed indica três dias antes do início das aulas e um sábado por mês, nos meses de abril a novembro, para a realização de planejamento e formação nas escolas.

Escolas que iniciam as aulas no dia 17:

CMET Paulo Freire

Emeb Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha

Emeef Prof. Elyseu Paglioli

Emeef Prof. Luiz Francisco Lucena Borges

Emeef Profª. Lygia Averbuck

Emeef Tristão Sucupira Viana

Emef Sen. Alberto Pasqualini

Emef Profª. Ana Íris do Amaral

Emef Prof. Anísio Teixeira

Emef Aramy Silva

Emef Prof. Gilberto Jorge Gonçalves da Silva

Emef Pres. João Belchior Marques Goulart

Emef Pepita de Leão

Emef Presidente Vargas

Emef Heitor Villa Lobos

Emef João Antônio Satte

Emef José Mariano Beck

Emef Ver. Antônio Giúdice

Emef Dep. Marcírio Goulart Loureiro

Emef Dep. Victor Issler

Emef Jean Piaget

Emef Saint’Hilaire

Emef Wenceslau Fontoura

Emef Campos do Cristal

Emef Migrantes

Emef Neusa Goulart Brizola

Emef Porto Alegre

Emef Mário Quintana

Emef de Surdos Bilíngue Salomão Watnick

Emef Moradas da Hípica

Emef Leocádia Felizardo Prestes

Escolas que iniciam em outras datas:

Emef Chico Mendes – 20 de fevereiro

Emef Gov. Ildo Meneghetti – 20 de fevereiro

Emef Gabriel Obino – 20 de fevereiro

Emef José Loureiro da Silva – 20 de fevereiro

Emef Timbaúva – 20 de fevereiro

Emef Morro da Cruz – 26 de fevereiro

Emef Rincão – 26 de fevereiro

Emef São Pedro – 26 de fevereiro

Emef Emílio Meyer – 26 de fevereiro

Emef Nossa Senhora do Carmo – 27 de fevereiro

Emef Afonso Guerreiro Lima – 2 de março

Emef Chapéu do Sol – 2 de março

Emef América – 2 de março

Emef Décio Martins Costa – 2 de março

Emef Professor Larry José Alves – 2 de março

Emef Vereador Martim Aranha – 2 de março

Emef Porto Novo – 2 de março

Emef Deputado Lidovino Fanton – 3 de março

Emef Nossa Senhora de Fátima – 3 de março

Emef Vila Monte Cristo – 4 de março

Emef Professora Judith Macedo de Araújo – 5 de março

Emef Grande Oriente do RS – 5 de março

Emef Lauro Rodrigues – 9 de março

Emef Dolores Alcaraz Caldas – 9 de março

Emef Vereador Carlos Pessoa de Brum – 10 de março

As aulas na Educação Infantil começaram no dia 10.

