Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Local aproximado do crime ocorrido em 26 de janeiro deste ano Foto: Google Inc Local aproximado do crime ocorrido em 26 de janeiro deste ano Foto: Google Inc Foto: Google Inc

O MP (Ministério Público) denunciou a mãe de Dionatha Bitencourt Vidaletti, 24 anos, como coautora do triplo homicídio na Zona Sul de Porto Alegre. Na ocasião, Rafael Zanete Silva, 45 anos, Fabiana da Silveira Innocente Silva, 44, e Gabriel Innocente Silva, 20, foram assassinados com tiros durante briga de trânsito.

Para o Ministério Público, Neuza Regina Bitencourt Vidaletti participou do triplo assassinato na Zona Sul. Conforme o aditamento, o motivo do crime foi fútil, porque cometido a partir de um pequeno choque lateral dos veículos, o que poderia ter sido resolvido sem a necessidade de agressões.

Ainda, houve perigo comum, já que os fatos se deram em local e horário de circulação de pessoas, próximo a estabelecimentos comerciais e a residências, o que poderia ter colocado em risco a vida de outras pessoas.

Além disso, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas pela utilização de arma de fogo durante uma mera desavença verbal, algo não esperado pelas vítimas e que lhes reduziu sensivelmente as possibilidades de reação ou fuga.

O crime

Em 26 de janeiro deste ano, por volta das 15h, na Estrada do Varejão, Bairro Lami, as vítimas transitavam de carro, dirigido por Rafael, quando ele perdeu o controle do veículo e colidiu com o automóvel de Neuza, que estava estacionado. Logo em seguida, ela e o filho, Dionatha, iniciaram uma perseguição ao veículo onde estavam as vítimas, até que todos pararam próximo à altura do número 3009.

Todos desceram dos carros e, depois de rápida divergência, Neuza interveio armada de uma pistola e atirou a esmo, o que fez com que a vítima Fabiana pegasse o telefone e tentasse chamar a polícia. Foi nesse instante em que o denunciado Dionatha retornou com a mesma pistola, atingindo fatalmente as vítimas.

A denúncia, assinada pela promotora de Justiça Lúcia Helena Callegari, foi apresentada, inicialmente, no último dia 30 e recebida pelo Judiciário no mesmo dia. O aditamento é assinado pelo promotor de Justiça Eugênio Amorim.

O promotor entende que a denunciada Neuza Regina Bitencourt Vidaletti, levando a arma de fogo ao momento da desavença, bem como ao atirar a esmo e ao não impedir que o denunciado Dionatha, seu filho, pegasse a arma, houve omissão relevante causal e, sendo assim, concorreu para a prática do crime.

