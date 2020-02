Porto Alegre Dia D contra o sarampo terá 33 unidades de saúde abertas em Porto Alegre no sábado

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

Centro de Saúde Modelo é um dos locais que atenderá das 8h às 17h no sábado Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA Centro de Saúde Modelo é um dos locais que atenderá das 8h às 17h no sábado Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre manterá 33 locais de atendimento abertos no sábado (15) Dia D de mobilização nacional para vacinação contra o sarampo. Duas unidades atenderão das 9h às 15h; as demais, das 8h às 17h. A campanha começou na segunda-feira (10) e é dirigida a completar o esquema vacinal de crianças, adolescentes e jovens de cinco anos até 19 anos de idade.

De acordo com estimativa do Ministério da Saúde, no Rio Grande do Sul aproximadamente 245 mil pessoas na faixa etária da campanha necessitam complementar o esquema vacinal.

Para a primeira etapa da campanha, Porto Alegre receberá 38 mil doses da vacina tríplice viral. Em 2019, de acordo com dados revisados da Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Saúde, 23 pessoas tiveram sarampo em Porto Alegre.

A vacinação contra o sarampo está disponível em todas as unidades de saúde para pessoas até 49 anos. O esquema vacinal depende da faixa etária. Não há registro de falta da vacina na rede municipal. A imunização está disponível no mesmo horário de atendimento dos serviços de saúde.

