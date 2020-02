Economia Desemprego cai em 16 Estados brasileiros, mas a taxa de informalidade aumenta no País

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

A taxa de desemprego no Rio Grande do Sul ficou em 8% Foto: Agência Brasil A taxa de desemprego global foi de 5,4% em 2019. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A taxa média de desemprego em 2019 caiu em 16 Estados brasileiros, acompanhando a média nacional, que teve queda de 12,3% em 2018 para 11,9% no ano passado, informou nesta sexta-feira (14) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

As maiores taxas de desocupação foram registradas no Amapá (17,4%) e na Bahia (17,2%), enquanto as menores ocorreram em Santa Catarina (6,1%) e nos Estados do Rio Grande do Sul, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, todos com 8% na média anual.

Apesar da queda do desemprego no ano passado, a taxa média anual de informalidade no País ficou em 41,1% da população ocupada, o maior nível desde 2016, e também foi recorde em 20 unidades da Federação. O indicador refere-se à soma dos trabalhadores sem carteira assinada, trabalhadores domésticos sem carteira, empregador sem CNPJ, conta própria sem CNPJ e trabalhador familiar auxiliar.

Entre as unidades da Federação, as maiores taxas de informalidade em 2019 foram registradas no Pará (62,4%) e no Maranhão (60,5%), e as menores em Santa Catarina (27,3%) e no Distrito Federal (29,6%). No RS, a taxa foi de 34%.

Das 27 unidades da Federação, 18 registraram taxa de informalidade acima da média nacional em 2019. Em 11 Estados, a taxa ultrapassou 50%. Apenas Distrito Federal e Santa Catarina tiveram taxas de informalidade abaixo de 30%.

Voltar Todas de Economia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário