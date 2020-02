Economia Prévia do PIB indica que a economia brasileira cresceu 0,89% no ano passado

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

O resultado oficial do PIB será divulgado em 4 de março pelo IBGE Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O resultado oficial do PIB será divulgado em 4 de março pelo IBGE. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado uma prévia do resultado do PIB (Produto Interno Bruto), aponta que a economia brasileira cresceu 0,89% em 2019. O indicador foi divulgado nesta sexta-feira (14) pela autoridade monetária.

O resultado oficial do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no País, será divulgado somente em 4 de março pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em 2018, o PIB brasileiro cresceu 1,3%.

Embora o cálculo seja um pouco diferente, o IBC-Br foi criado para tentar ser um antecedente do PIB. O índice do BC incorpora estimativas para a agropecuária, a indústria e o setor de serviços, além dos impostos. O mercado financeiro estima uma expansão de 1,12% para a economia brasileira em 2019, segundo o último Boletim Focus divulgado pelo BC. Para 2020, os economistas projetam uma alta de 2,3%.

