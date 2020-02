O pedido de ressarcimento para quem pagou a mais pelo DPVAT 2020 começou em 15 de janeiro. A solicitação deve ser feita pela internet em um site da Seguradora Líder.

Entre os Estados com mais solicitações de restituição, estão São Paulo (349,3 mil), Minas Gerais (203,2 mil), Rio Grande do Sul (128,1 mil) e Paraná (60 mil).

Considerando os veículos por tipo, automóveis aparecem com quase metade dos pedidos de ressarcimento, com 474,5 mil, seguidos por motocicletas, com 272,3 mil, e caminhões, com 73,4 mil.

De acordo com a Seguradora Líder, a diferença do valor do DPVAT para quem pagou antes da redução determinada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em 9 de janeiro, é devolvida por depósito diretamente na conta corrente ou conta poupança do proprietário do veículo.

Para os carros, o valor do DPVAT caiu de R$ 16,21 para R$ 5,23 neste ano. Já para as motocicletas, diminuiu de R$ 84,58 para R$ 12,30.