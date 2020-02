Bombeiros controlam incêndio no zoológico de Sapucaia do Sul

Um incêndio atingiu a vegetação do zoológico de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no início da madrugada desta sexta-feira (14). O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

As chamas começaram após um curto-circuito em uma rede de alta tensão. Os animais não foram atingidos pelo fogo. Ninguém ficou ferido. Houve falta de luz na região.