Homem é preso transportando R$ 400 mil em ônibus que viajava de Porto Alegre para Foz do Iguaçu

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Passageiro ficou nervoso ao ser abordado pelos agentes Foto: PRF/Divulgação Passageiro ficou nervoso ao ser abordado pelos agentes. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou, na madrugada desta sexta-feira (14), que prendeu um homem que transportava R$ 400 mil em dinheiro sem comprovação de origem em um ônibus interestadual na BR-386, em Lajeado, no Vale do Taquari.

Durante uma operação na rodovia na noite de quinta-feira (13), os agentes perceberam o nervosismo do passageiro do coletivo, que fazia a linha Porto Alegre-Foz do Iguaçu, e resolveram fazer uma fiscalização mais detalhada na bagagem do homem, que tem 31 anos e mora em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Ele não soube explicar a origem do dinheiro, nem onde e para quem entregaria a quantia.

