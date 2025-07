Polícia Homem que matou policial militar em Porto Alegre é condenado a 21 anos de prisão

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

O crime ocorreu no dia 1° de abril de 2016, no bairro Cavalhada Foto: BM/Divulgação O crime ocorreu no dia 1° de abril de 2016, no bairro Cavalhada. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

Um homem de 27 anos foi condenado pelo Tribunal do Júri de Porto Alegre a 21 anos de prisão por matar um policial militar no bairro Cavalhada, na Zona Sul da Capital. O crime ocorreu no dia 1° de abril de 2016 durante abordagem a um veículo em ocorrência de roubo e com sinal identificador adulterado.

Segundo o MP (Ministério Público), os ocupantes do automóvel resistiram a um comando da Brigada Militar e efetuaram disparos contra o agente, que não sobreviveu aos ferimentos.

O julgamento, presidido pelo juiz Jaime Freitas da Silva, foi realizado na quinta-feira (10). O réu, durante o interrogatório no plenário, negou a participação no assassinato e apenas admitiu que estava no veículo com os demais acusados.

Disse também que quem desferiu os tiros contra o policial foi um dos denunciados que não chegou a ser levado a julgamento em virtude de ter sido morto em confronto com a Brigada Militar em outro episódio.

O réu condenado respondia ao processo em liberdade, mas teve a prisão preventiva decretada após a leitura da sentença. Em relação ao crime de receptação de veículo automotor, foi declarada extinta a punibilidade e, quanto ao delito de adulteração de sinal identificador do veículo, os jurados entenderam que o acusado não teve participação no fato delituoso.

A denúncia contra outros dois homens já havia sido rejeitada por falta de elementos de participação no homicídio.

