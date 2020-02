Celebridades Suposto namorado de Gugu entra na briga pela herança do apresentador

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Gugu morreu após sofrer uma queda na sua casa nos EUA, em novembro Foto: Divulgação Gugu morreu após sofrer uma queda na sua casa nos Estados Unidos, em novembro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A briga pela herança do apresentador Gugu Liberato, que morreu em novembro do ano passado, ganhou mais um personagem. Além da disputa entre Aparecida Liberato, irmã do artista, e Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu, outro nome surge: Thiago Salvatico.

Segundo informações da coluna de Sonia Racy no jornal O Estado de S.Paulo, o homem, que é chef de cozinha, procurou o escritório de advocacia Traldi e Saggiori para representação no processo de inventário do apresentador. Os advogados confirmaram que irão representar Salvatico e afirmaram que ele foi companheiro de Gugu.

Ainda segundo informações da coluna, a dupla teve um relacionamento estável por cerca de oito anos e realizou várias viagens internacionais no período.

O advogado Nelson Wilians, que representa Rose, se manifestou sobre o caso: “Isso não interfere em nada no processo de união estável. Só tem a finalidade de criar tumulto, embaraço e constrangimento”. Wilians fez referência ao reconhecimento da união estável entre Rose e Gugu, que também corre na Justiça.

Ela, que havia conseguido pensão mensal de 100 mil reais do espólio do apresentador, teve a decisão revista no início deste mês, e o valor caiu para o equivalente a 42 mil reais.

