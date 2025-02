Rio Grande do Sul Aulas na rede estadual de ensino são retomadas para mais de 700 mil estudantes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

O começo do ano letivo estava previsto para a última segunda-feira, mas foi adiado após decisão judicial Foto: Divulgação

As aulas na rede estadual de ensino iniciaram nesta quinta-feira (13) para mais de 700 mil estudantes em 2.320 escolas no Rio Grande do Sul.

O começo do ano letivo estava previsto para a última segunda-feira (10), mas foi adiado após o Cpers obter uma liminar na Justiça suspendendo as aulas até o dia 17 deste mês em razão da onda de calor que atingiu o Estado.

O sindicato que representa os professores alegou que a maioria das escolas estaduais não possui infraestrutura para abrigar os estudantes durantes os dias de temperatura extrema. O governo recorreu da decisão, e a Justiça autorizou, na terça-feira (11), o início das atividades na rede estadual.

Para marcar a abertura oficial do ano letivo, o governo do Estado realizou um evento no Instituto Estadual Paulo Freire, em São Sebastião do Caí, com a participação do governador Eduardo Leite, das secretárias estaduais da Educação, Raquel Teixeira, e de Obras Públicas, Izabel Matte, além de autoridades da região. A instituição de ensino foi recuperada após ter sido impactada pelas enchentes.

Rede municipal de Porto Alegre

Na rede municipal de ensino de Porto Alegre, o retorno das aulas para os alunos de todas as etapas ocorrerá na segunda-feira (17).

No total, 67 mil alunos estão matriculados nas 100 instituições de ensino próprias da prefeitura e em 219 escolas parceiras. No caso das instituições parceiras, a data serve como orientação, mas elas possuem autonomia para operar com calendário próprio.

2025-02-13