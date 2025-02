Polícia Polícia Federal investiga desvios de emendas parlamentares para hospital de Santa Cruz do Sul

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em cidades gaúchas e em Brasília Foto: PF/Divulgação Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em cidades gaúchas e em Brasília. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (13), a Operação EmendaFest para investigar supostos desvios de recursos públicos de emendas parlamentares destinadas ao Hospital Ana Nery, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e dois de busca pessoal em Santa Cruz do Sul, Estrela, Rosário do Sul, Venâncio Aires, Lajeado e Brasília. A Justiça também determinou o afastamento do cargo e das funções públicas de dois investigados, além do bloqueio de valores de contas de pessoas físicas e jurídicas.

O chefe de gabinete do deputado federal gaúcho Afonso Motta (PDT) está entre os alvos da operação, que apura os crimes de desvio de recursos públicos, corrupção ativa e passiva.

Durante a ação, os policiais federais apreenderam mais de R$ 350 mil em espécie e telefones celulares. A operação foi autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/policia-federal-investiga-desvios-de-emendas-parlamentares-para-hospital-de-santa-cruz-do-sul/

Polícia Federal investiga desvios de emendas parlamentares para hospital de Santa Cruz do Sul

2025-02-13