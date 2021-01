Porto Alegre Aulas presenciais das escolas municipais de Porto Alegre voltam em 22 de fevereiro

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Secretária Janaina Audino diz que cronograma foi baseado também no diálogo com escolas e entidades. Foto: Giulian Serafim/PMPA Secretária Janaina Audino diz que cronograma foi baseado também no diálogo com escolas e entidades. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

As definições sobre o calendário escolar do período letivo 2020/2021 foram divulgadas nesta terça-feira (5), pela secretária municipal da Educação, Janaina Audino, em entrevista coletiva virtual. O cronograma foi elaborado pela equipe da Smed (Secretaria Municipal de Educação) e, segundo a prefeitura, fundamentado a partir da análise do contexto escolar, da legislação que valida as 800 horas letivas em formato on-line e do diálogo para ouvir os diretores das escolas e entidades representativas.

Também foi considerado o fato de ter se encerrado em 15 de dezembro de 2020 o contrato com a empresa terceirizada para serviços de limpeza e cozinha nas instituições de ensino, sem uma nova proposta pela gestão anterior.

“O calendário traz uma unidade organizacional e encaminha orientações para o encerramento das atividades relativas ao período de 2020 e reinício das aulas presenciais em 2021”, afirmou a secretária.

Janaina salienta que a proposta feita pela Smed é resgatar a interação com a comunidade escolar. “A secretaria está adotando diversos instrumentos digitais para agilizar a coleta de dados sobre os cenários e as proposições de solução”, explica. Desta forma, a secretária acredita que será possível alinhar expectativas à realidade. “Este é o nosso jeito de fazer gestão. Abrindo diálogo, reconhecendo as diferenças de contextos e valorizando iniciativas que vêm sendo feitas pelas escolas”, ressalta.

As datas de férias, planejamento e formação pedagógica e de retorno das aulas divulgados valem para todos os níveis – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, Educação Especial e Eja. Veja como ficou o calendário:

11/01 e 9/02 – Férias escolares;

10,11 e 12/02 – Planejamento e elaboração de calendário;

18 e 19/02- Formação pedagógica (em planejamento);

22/02 – Retorno das aulas presenciais.

Distanciamento controlado

Um dia após a divulgação do novo decreto municipal que flexibilizou horários e retirou limitações de ocupação no comércio, o secretário extraordinário de Enfrentamento ao Coronavírus, Renato Ramalho, e o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta, realizaram reunião, por videoconferência, na tarde desta terça-feira, com a equipe da Secretaria Estadual de Saúde, para fortalecer o diálogo com o governo estadual e aprimorar as medidas de combate à pandemia.

Na reunião, que contou com a presença do coordenador do Comitê de Dados do RS, Luis Lamb, e do diretor do Departamento Auditoria do SUS, Bruno Naundorf, os secretários municipais sugeriram alterações para contribuir com o modelo estadual. “A Capital aderiu modelo do Estado para evitar embates jurídicos e dar mais segurança jurídica aos cidadãos. Queremos dialogar com o Estado e a sociedade e ter unidade em relação ao combate à pandemia”, afirma Ramalho.

Também participaram da reunião técnicos dos governos estadual e municipal ligados ao combate à pandemia. Um novo encontro deve ocorrer ainda esta semana entre as equipes.

