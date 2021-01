Porto Alegre Decreto amplia flexibilizações e retira limite de ocupação no comércio de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Melo fez anúncio pelo Facebook. Foto: Mateus Raugust/PMPA Melo fez anúncio pelo Facebook. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre apresentou nesta segunda-feira (4) o conteúdo do decreto que valerá a partir desta terça-feira (5) com novas diretrizes para o combate ao coronavírus na Capital, o primeiro da gestão de Sebastião Melo para o enfrentamento da doença. O texto amplia o tempo de duração de missas e cultos, expande o horário de funcionamento de restaurantes, bares, lanchonetes e shoppings até 23h, e não limita capacidade de ocupação do comércio de rua como farmácia e mercados.

Segundo a prefeitura, o principal é combater aglomerações. Participaram do anúncio os secretários municipais de Saúde, Mauro Sparta, e Extraordinário de Enfrentamento do Coronavírus, Renato Ramalho, além do vice-prefeito Ricardo Gomes.

“O objetivo é preservar vidas, mas também os empregos e as atividades da cidade”, disse Melo, que também reclamou que os decretos da gestão anterior vigoravam até esta segunda, obrigando a nova gestão a fazer um novo. O prefeito também mencionou uma parceria entre municípios, uma “governança metropolitana”, e uma reunião com o Piratini na quarta-feira.

Renato Ramalho também mencionou que as novas medidas preveem maior segurança jurídica, com ações de prevenção à saúde mas também do emprego e da renda. “Ninguém está em lados opostos”, disse o secretário.

Ele também anunciou o alinhamento com o governo estadual, com reavaliação dos protocolos toda segunda-feira, podendo o município ser mais restritivo.

O secretário da Saúde, Mauro Sparta, enfatizou os benefícios do alinhamento. “Dificultava até mesmo a fiscalização”, disse. Ele reafirmou que o combate à aglomeração é que deve ser o foco.

Atividades que sofrem flexibilização com intensificação de protocolos sanitários:

1. Missas e cultos

Antes: limite de duração de 90 minutos;

Agora (bandeira vermelha): sem limite de duração.

2. Restaurantes, bares, lanchonetes, inclusive em shoppings

Antes: das 6h às 22h (para ingresso), com encerramento às 23h / pegue e leve, drive-thru até as 23h / Tele-entrega qualquer horário;

Agora (bandeira vermelha): sem horário de início definido / ingresso até as 22h, com encerramento às 23h / Tele-entrega, drive-thru, pegue e leve sem restrição de horário / Protocolos SES 319.

3. Comércio essencial de rua (farmácias, supermercados, etc)

Antes: 50% de ocupação;

Agora (bandeira vermelha): sem limite de ocupação / 50% de trabalhadores / Protocolos SES 376.

Atividades que sofrem flexibilização com intensificação de protocolos sanitários:

4. Mercado público

Antes: 25% de ocupação / atendimento cliente para 1 atendente;

Agora (bandeira vermelha): sem limite de ocupação / 50% dos trabalhadores.

5. Bancos e lotéricas

Antes: atendimento 1 cliente para 1 funcionário;

Agora (bandeira vermelha): 50% trabalhadores.

6. Shoppings, comércio não essencial

Antes: das 6h às 23h;

Agora: Sem horário de início definido.

7. Shoppings, comércio essencial

Antes: 50%;

Agora: Sem restrição de dia e horário.

Outros exemplos de atividades que sofrem flexibilização com a intensificação de protocolos sanitários são mercados, açougues, fruteiras, padarias e similares; serviços em geral: lavanderias, salões de beleza, correios, rádio, tv, etc.

Lojas de conveniência podem atuar sem restrição de dia e horário, assim como serviços de reparação de veículos e imobiliárias, porém estes com 25% dos trabalhadores.

Eventos

Ficam proibidos eventos em locais fechados (bandeira vermelha + decisão judicial), com possibilidade de excepcionalização pelo Estado. O requisito é a aprovação prévia pelo Município em sete dias, podendo ser prorrogado por mais sete em caso de eventos com mais de 100 pessoas.

Teletrabalho–Servidores

O parâmetro, além da saúde, será a produtividade. Compete a cada secretaria editar regramento de acordo com suas peculiaridades.

– Facultativo: regulamentação do titular da pasta por IN (Instrução Normativa) + autorização do Gabinete do Prefeito;

– Obrigatório: grupos de risco (comorbidades), mediante atestado + sintomas de Covid-19 + sem sintomas, com convívio familiar + gestantes.

Transporte público

Vedação em horário de pico do uso do cartão TRI (passaporte isenção) para pessoas com mais de 65 anos, a exceção de trabalhadores de atividades essenciais, estudantes, salvo estagiários, residentes ou aprendizes.

Intensificação de protocolos

Além do uso de máscara e álcool gel, é obrigatório controle de entradas e saídas para evitar aglomerações, horários exclusivos que garantam fluxo de idosos e grupos de risco e priorização dos meios de pagamentos por aplicativos ou sistema de aproximação. Os empregadores também deverão fazer uma busca diária para identificar trabalhadores com sintomas de síndrome gripal para que sejam encaminhados para atendimento médico.

