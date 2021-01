Porto Alegre Mudanças no transporte público de Porto Alegre foram tema de um encontro no primeiro escalão da prefeitura

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Pauta inclui plano de revisão das isenções na passagem de ônibus. (Foto: Mateus Raugust/PMPA)

A busca de soluções para o transporte público de Porto Alegre motivou uma reunião, na manhã desta segunda-feira (4), entre o prefeito Sebastião Melo, o seu vice Ricardo Gomes, secretários, técnicos e representantes de empresas de ônibus e lotação. Na pauta do encontro, assuntos como mudanças no processo de licitação que regula o funcionamento do serviço e a revisão de isenções de passagem.

Ao fim do evento, o novo chefe do Executivo municipal anunciou a criação de um grupo de trabalho, encarregado de apresentar, em até dez dias, uma proposta de alteração no modelo utilizado atualmente.

A equipe conta com a participação de representantes do primeiro escalação da prefeitura e da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP). Os trabalhos serão comandados pelo titular da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záchia,

“Sem dúvida, esse é um dos maiores desafios de nossa gestão”, declarou Melo, que tomou posse na sexta-feira passada, primeiro dia do ano. “O sistema de transporte entrou em colapso e precisamos urgentemente encontrar alternativas. Além da repactuação, novas formas de financiamento do serviço e a revisão de isenções também são medidas de extrema importância.”

Tri

O processo de obtenção do “Tri” escolar agora ficou mais rápido. Após a solicitação na entidade estudantil, o aluno entregará o comprovante da instituição de ensino diretamente nos postos de recargas e seu benefício será liberado na hora, com validade de recarga conforme o documento. Qualquer divergência no comprovante, a entidade estudantil deverá entrar em contato solicitando novo documento.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) destaca que os usuários devem manter seu e-mail atualizado. Os procedimentos e prazos na resolução vigente para 2021 podem ser conferidos no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa). Na falta de representatividade por associação estudantil, basta entrar em contato com a prefeitura pelo e-mail: triescolar@eptc.prefpoa.com.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre