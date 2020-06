Brasil Aulas presenciais em São Paulo serão retomadas a partir de 8 de setembro

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

O plano foi definido em três etapas, com o crescimento gradual do número de alunos em sala de aula Foto: Agência Brasil O plano foi definido em três etapas, com o crescimento gradual do número de alunos em sala de aula. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

O governo de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (24), que as aulas presenciais no Estado serão retomadas a partir do dia 8 de setembro. O plano prevê um retorno geral, em conjunto para todas as cidades, e considera que, na data estimada, o Estado estará há 28 dias na fase amarela de flexibilização da economia em meio à pandemia de coronavírus.

A proposta ainda estabelece uma série de protocolos de higiene e distanciamento que devem ser cumpridos pelas instituições. “Construímos um plano com protocolos bem definidos de distanciamento social, monitoramento da saúde dos alunos, higiene pessoal e dos ambientes escolares, para garantir essa segurança, repito, nas escolas públicas municipais, estaduais e também a recomendação para as escolas privadas em todo o Estado de São Paulo”, disse o governador João Doria (PSDB), durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

De acordo com o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, as orientações são válidas para todo o sistema educacional, privado e público, desde a educação infantil até o ensino superior. “É importante falar aqui que esse protocolo não é para rede estadual e, sim, para o sistema educacional do Estado de São Paulo, desde a educação infantil até o ensino superior”, disse.

O plano também foi definido em três etapas, com o crescimento gradual do número de alunos em sala de aula. A primeira etapa estabelece um retorno de até 35% do público para garantir um distanciamento de 1,5 metro.

Na segunda etapa, 70% dos alunos voltam às escolas para as aulas presenciais. Na terceira, 100% de ocupação das salas, o chamado pelo governo como “novo normal”.

O Estado de São Paulo contabiliza quase 240 mil casos confirmados de Covid-19 e mais de 13,3 mil mortes provocadas pela doença.

