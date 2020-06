Rio Grande do Sul Detran-RS esclarece: não há multa de trânsito por dirigir sem máscara

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Notícia falsa circula nas redes sociais Foto: Reprodução Notícia falsa circula nas redes sociais. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Circula nas redes sociais a informação de que motoristas que estiverem dirigindo sem o uso de máscara de proteção serão multados pelos órgãos de fiscalização de trânsito. Segundo o Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito), trata-se de uma fake news.

Não há nenhuma orientação por parte das autoridades de trânsito, muito menos previsão no Código de Trânsito Brasileiro para que se aplique multa nesse tipo de situação.

Segundo a diretora institucional do departamento, Diza Gonzaga, “as ações de fiscalização do Detran-RS e da Balada Segura estão voltadas, neste momento, para a proteção da vida dos condutores e passageiros, com a medição da temperatura dos ocupantes dos veículos e prestando orientações de prevenção à Covid-19″.

“É importante ressaltar que o uso de máscara é uma medida sanitária obrigatória nestes tempos de pandemia em situações de convívio e interação social”, destacou Diza.

