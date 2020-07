Brasil Aulas presenciais na rede pública de Manaus serão retomadas no dia 10 de agosto

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

As escolas devem manter 50% da capacidade de alunos nas salas. (Foto: Cecília Bastos/USP Imagens)

A retomada das aulas presenciais na rede pública estadual de ensino em Manaus ocorrerá a partir do dia 10 de agosto. O anúncio foi feito pelo governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), durante entrevista coletiva nesta terça-feira (28).

A volta às salas de aula será de maneira gradativa e híbrida, segundo o governo. Os primeiros a retornarem serão os estudantes do ensino médio regular e da modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos). No dia 24 de agosto, retornarão os alunos do ensino fundamental.

Segundo Lima, as escolas devem manter 50% da capacidade de alunos nas salas, com distanciamento entre as carteiras. Parte dos estudantes vão acompanhar as aulas pela televisão e redes sociais.

O retorno das atividades presenciais nas escolas do interior do Amazonas ainda está sendo estudado, de acordo com o governador. Não há previsão para retorno das aulas municipais.

Manaus foi a primeira capital do País a enfrentar colapso nos sistemas de saúde e funerário por causa da pandemia de coronavírus. Os números de casos e mortes em decorrência da Covid-19, no entanto, vêm caindo nas últimas semanas.

A capital do Amazonas concentra mais de 34,1 mil casos confirmados de Covid-19 e cerca de 2 mil óbitos provocados pela doença.

