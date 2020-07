Rio Grande do Sul Celulares apreendidos por agentes penitenciários no litoral gaúcho serão destinados a estudantes da rede pública

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Aparelhos foram apreendidos na Penitenciária Modulada Estadual de Osório Foto: Divulgação Aparelhos foram apreendidos na Penitenciária Modulada Estadual de Osório. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os 120 aparelhos celulares apreendidos pelos agentes penitenciários da Penitenciária Modulada Estadual de Osório auxiliarão nas atividades escolares de alunos da rede pública de Osório, Maquiné e Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho.

Os equipamentos serão entregues com carregador, bateria e termo de compromisso para contribuir com o ensino e o aprendizado. Antes, no entanto, os telefones passarão por uma espécie de restauração, não deixando qualquer resquício do uso anterior na memória de dados.

Denominado projeto Alquimia II, a iniciativa é do Ministério Público e da Vara de Execuções de Osório, da Associação de Jiu-Jitsu de Tramandaí, do Projeto Social Dejone Rambor e da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários). A Vara de Execuções Criminais disponibilizará recursos para os reparos nos aparelhos e para a compra dos chips com internet.

O delegado penitenciário da 1ª Região, BenHur Calderon, destacou a atuação dos agentes no combate a atividades ilícitas dentro da Penitenciária de Osório. “Graças ao trabalho minucioso dos agentes, que trabalham arduamente nas operações de revistas e de apreensões de ilícitos, dezenas de crianças em situação de vulnerabilidade social serão beneficiadas com a inclusão digital, tão recorrente e necessária em tempos de pandemia, que impõe o distanciamento social”, afirmou.

