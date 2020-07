Rio Grande do Sul Defesa de suspensão ou cassação da carteira de motorista pode ser feita pela internet no RS

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











O encaminhamento é feito de forma totalmente eletrônica Foto: Divulgação O encaminhamento é feito de forma totalmente eletrônica. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A partir desta terça-feira (28), condutores gaúchos com processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação podem apresentar defesa pela internet, por meio da Central de Serviços do Detran-RS ou pelo portal do governo do Estado.

O encaminhamento é feito de forma totalmente eletrônica, sem necessidade de envio de papéis via correio ou de protocolo no Tudo Fácil, o que moderniza e acelera o processo.

Uma novidade trazida pela funcionalidade é que o condutor ou seu representante pode desistir de uma defesa já cadastrada por ele mesmo, podendo agora substituir o documento de defesa anterior, seja por ter constatado um erro ou a falta de alguma informação. Assim, até que transcorra todo prazo que consta na notificação, é possível para o usuário a revisão ou a melhoria de uma defesa já cadastrada.

Chefe da Divisão de Suspensão e Cassação do Detran-RS, Zulmira Terres destaca que a inovação traz facilidade. “Com base na eficiência, entregamos evolução. Respeito e empatia também se fazem quando otimizamos tempo e recursos, com diminuição de custos e agilidade no atendimento” afirma.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul