Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Ataque ocorreu no dia 8 deste mês em Estação Foto: Polícia Civil/Divulgação Ataque ocorreu no dia 8 deste mês em Estação. (Foto: Polícia Ciivl/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Com segurança reforçada e acompanhamento psicológico para alunos e professores, as aulas na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, em Estação, na Região Norte do Rio Grande do Sul, foram retomadas nesta quinta-feira (17).

A instituição de ensino estava fechada desde o dia 8 deste mês, quando um adolescente de 16 anos invadiu o local, matou um menino e feriu outras duas crianças e uma professora a facadas.

Em um comunicado nas redes sociais, a prefeitura informou que “tudo foi organizado e planejado com muita responsabilidade, afeto e dedicação para que este retorno seja leve e tranquilo”. As atividades prosseguem até esta sexta-feira (18). Depois, começará o recesso escolar.

Cartazes e flores em homenagem ao aluno Vitor André Kungel Gambirazi – vítima fatal do ataque –, de 9 anos, foram colocados na escola.

A Polícia Civil concluiu nesta semana a investigação do caso. O adolescente foi responsabilizado por ato infracional equiparado a homicídio consumado e tentativas de homicídio. Por determinação da Justiça, ele está internado em um centro de atendimento socioeducativo. A motivação do ataque não foi esclarecida.

2025-07-17