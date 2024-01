Rio Grande do Sul Aumenta em 64% o número de abordagens na Balada Segura em 2023 no Rio Grande do Sul

Agentes de trânsito do DetranRS abordaram 58 mil condutores em 2023

A adoção de um novo modelo de etilômetro, que agiliza a fiscalização nas blitze da Balada Segura, permitiu que o DetranRS aumentasse em 64% o número de abordagens em 2023 no Rio Grande do Sul.

As equipes de agentes de trânsito da autarquia abordaram 58.874 condutores nas operações em Porto Alegre e Litoral no período de veraneio. No ano de 2022, o número de abordagens totalizou 35.866 condutores fiscalizados para o consumo de álcool.

O chefe da Divisão de Fiscalização de Trânsito e Ações Educativas, Adriano Saraiva, ressaltou que o número de abordagens é afetado por inúmeras variáveis. “Condições climáticas, número de testes positivos, flagrantes de crime de trânsito, volume de tráfego e muitas outras situações afetam a realização das blitze ou o tempo de abordagens. Com certeza, a agilidade com o novo etilômetro foi fundamental para esse resultado, já que o número de blitze realizadas foi somente 5% maior do que no ano passado”.

Etilômetro passivo

O novo modelo de etilômetro utilizado pelas equipes do DetranRS funciona por proximidade e realiza uma espécie de triagem. O chamado bafômetro passivo também está sendo usado nas blitze do litoral, que esse ano mobilizam 19 agentes.

“Com o equipamento, o motorista não precisa sair do veículo caso não seja indicada a presença de álcool e não haja problemas com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou com o veículo. Somente quando é detectado álcool no pré-teste, o condutor é encaminhamento para o etilômetro convencional, que vai indicar o nível de alcoolemia e as consequências, de acordo com o grau de embriaguez”, explicou a diretora institucional, Diza Gonzaga. “Além da agilidade, é mais conforto para os motoristas conscientes, que são a grande maioria.”

O equipamento vem sendo utilizado pelos agentes de fiscalização de trânsito do DetranRS desde o começo do segundo semestre de 2023 e tem agilizado bastante a liberação de condutores. A média mensal de abordagens dos agentes do DetranRS na Balada Segura, que era de 4,1 mil (janeiro a maio), passou a 5,4 mil (junho a dezembro).

O aumento das abordagens na Balada Segura é um dos compromissos do DetranRS no plano plurianual do governo do Estado.

Flagrantes

Com o aumento de abordagens, o número de flagrantes de embriaguez também aumentou, embora em menor proporção. Foram 21% mais testes positivos e 22% mais recusas em comparação a 2022. Em 2023, 752 condutores foram autuados por teste positivo e 3.511 por recusa. A soma dos testes positivos e recusas representa, no entanto, somente 7% do total de motoristas abordados, percentual menor que os 9% de 2022.

