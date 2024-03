Notas Brasil Aumenta número de mortos em consequência das chuvas no Espírito Santo

Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

Subiu para 20 o número de mortes no Espírito Santo, após as fortes chuvas que atingiram o sul do Estado no fim de semana. Segundo a última atualização do boletim da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, sete pessoas ainda estão desaparecidas. Desse total, 18 aconteceram no município de Mimoso do Sul.

2024-03-26