Notas Brasil Governo propõe vagas de ensino técnico para reduzir dívida de Estados

Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou o Programa Juros por Educação, um pacto para reduzir os juros da dívida dos estados com a União. Em contrapartida, os Estados devem aumentar as vagas para alunos no ensino médio técnico em suas redes de educação. A proposta foi detalhada em reunião do ministro Haddad com governadores de entes devedores.

