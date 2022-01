Geral Aumenta para 26 o número de mortos em decorrência das enchentes na Bahia

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2022

O número total de atingidos é de 715.634 pessoas. (Foto: Camila Souza/Gov-BA)

A Sudec (Superintendência de Proteção e Defesa Civil) da Bahia informou nesta segunda-feira (3) que o número de mortos pelas enchentes no Estado subiu para 26. Mais um óbito, ocorrido na última quinta-feira (30), foi confirmado pela prefeitura de Belo Campo. Trata-se de um homem de 39 anos, que se afogou no povoado do Sabiá, na zona rural do município.

Ao todo, 30.915 pessoas ficaram desabrigadas, outras 62.731 tiveram de ser desalojadas, e 518 habitantes ficaram feridos pelas enchentes que ocorreram em diversas regiões da Bahia. O número total de atingidos é de 715.634 pessoas.

As localidades com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2), Ubaitaba (1) e Belo Campo (1). Os números correspondem às ocorrências registradas em 166 municípios afetados. Desse total, 154 estão com decreto de situação de emergência.

Também nesta segunda-feira, o governador da Bahia, Rui Costa, promoveu uma reunião com os secretários para pedir celeridade na reconstrução das áreas atingidas pelas chuvas. Ele anunciou ainda a aquisição de máquinas pesadas e reforçou que, entre as prioridades das ações emergenciais, está o cadastramento de pessoas que perderam suas casas e dos comerciantes que terão acesso ao financiamento da Agência de Fomento do Estado (Desenbahia). O objetivo segundo o governo baiano é fazer com que a execução dos projetos comece o mais rápido possível.

O governador solicitou o levantamento do nome, CPF e do endereço das pessoas que perderam seus pertences por causa dos temporais e determinou rapidez na distribuição de fogões e geladeiras. Famílias de Itamaraju já foram beneficiadas com essa ação. Lá as famílias receberam ainda botijões de gás. Nesta terça-feira (4) será a vez dos moradores de Vereda receberem os eletrodomésticos.

Outra determinação do governador é que sejam compradas máquinas pesadas para o trabalho de limpeza e reconstrução das cidades e estradas. Serão adquiridos 15 rolos, 20 motoniveladoras, 15 pás carregadeiras e 15 escavadeiras, além de 20 caçambas.

Para a recuperação das estradas vicinais das cidades, Rui solicitou que sejam realizados convênios com as prefeituras. “Temos que dar trafegabilidade às pessoas dos municípios atingidos”, afirmou. Já são 61 pontos críticos de estradas monitorados pela Secretaria de infraestrutura (Seinfra). A estimativa é de que seja necessário um investimento superior a R$ 120 milhões apenas para a recuperação desses pontos críticos.

O governo baiano informou ainda que o Ministério da Saúde enviou apenas 23 médicos à Bahia, do total de 119 prometidos pelo ministro Marcelo Queiroga, para atender a população atingida pela catástrofe ambiental. Eles chegaram nesta segunda-feira a Ilhéus, um dos epicentros da tragédia. Adicionalmente, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) remanejou oito médicos do quadro para atuar na região. Além de socorrer os feridos, os profissionais de saúde têm a missão de minimizar os efeitos do contato com as águas sujas das enchentes e combater doenças como cólera, leptospirose, hepatite, doenças diarreicas e febre tifoide, por exemplo.

